Haigerloch Eine packende Familiengeschichte

Haigerloch. Zunächst gibt es ab 14 Uhr eine Führung ("Auf jüdischen Spuren in Haigerloch") mit Gisela Schumayer. Dabei wird das Haagviertel mit markanten Gebäuden wie das ehemalige Haagschlösschen, das frühere Gasthaus Rose, die Mikwe sowie die Ehemaligen Synagoge durchstreift. Die Führung dauert etwa anderthalb Stunden und auf Wunsch kann man auch noch einen Abstecher auf den jüdischen Friedhof machen. Die Teilnahme ist kostenlos, Treffpunkt ist vor der Synagoge.

Ab 17 Uhr wird schließlich in der Ehemaligen Synagoge der von Arnon Goldfinger im Jahr 2012 gedrehte Film "Die Wohnung gezeigt". Dessen Inhalt: Goldfingers Großmutter Gerda Tuchler stirbt 2006 im Alter von 98 Jahren in ihrer Wohnung in Tel Aviv. 1936 war sie mit ihrem Mann Kurt aus Berlin dorthin emigriert, um dem Naziterror in Deutschland zu entfliehen.

Der Enkel und Filmemacher macht bei der Wohnungsauflösung seiner Großmutter eine unglaubliche Entdeckung: Zeitungsartikel, Fotos und Briefe weisen auf eine freundschaftliche Beziehung zwischen den Tuchlers und einer Nazifamilie hin – vor und erstaunlicherweise auch nach dem Krieg.