Haigerloch Eine Live-Premiere und immer wieder Hexen

Nun hat es also mal wieder das Bikertreffen in Gruol erwischt, und zwei Besucherinnen aus Karlsruhe, die noch nie in Gruol waren, betonten stolz, sie hätten nicht nur den Weg zu den Parkplätzen gefunden, sondern sich auch tapfer durch den Schlamm zum Zelt gekämpft. Vermutlich auch aufgrund der widrigen Bedingungen war am Freitag nicht ganz so viel los, wie in den Vorjahren, das Zelt war aber zumindest gut gefüllt. Und die Stimmung war, wie gewohnt, prima.

Als bekannteste Band für den ersten Tag hatten die Veranstalter die deutsche Metal-Combo "Grave Digger" aus Gladbeck verpflichten können. Diese wartete mit Titeln von früher auf, spielte aber auch Songs vom in Kürze erscheinenden Album "The Living Dead". Nachdem die vier Musiker um Sänger Chris Boltendahl die Bühne geentert hatten, fragte dieser "Are You Ready?", und die Meute antwortete mit einem lang gezogenen "Jaaaa" beziehungsweise "Yeaaaah". Boltendahl erwies sich als "Lawbreaker" und "Witch Hunter" und teilte später bei "Circle Of Witches" mit, dass dieser Song in Gruol seine Live-Premiere feiere. Dem etwas ruhigeren Beginn folgten bei letztgenanntem Song rauere, heftigere Passagen, und das Publikum klatschte und grölte teils begeistert mit, wie auch bei anderen Songs.

Bei den Musikern wiederum fiel auf, dass sie sich gerne mit Hexen ("Witches") beschäftigen, denn als dritten Hexensong gaben sie noch den Stampfer "Season Of The Witch" zum Besten. Mit "Grave Digger"-Sprechchören feuerten die Fans zwischendurch ihre Lieblinge auf der Bühne an und gingen auch bei "Killing Time" ab beziehungsweise stellten ihre Textsicherheit unter Beweis.