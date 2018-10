Haigerloch Eine ideale Fläche für Parkplätze

Denn wenn die Stadt dieses alte Gebäude kauft und abreißt, könnten hier Parkplätze für das neue Bürgerzentrum, die Schwimmhalle und Mehrzweckhalle entstehen. Dadurch würde aus Sicht des Ortschaftsrates die Parkprobleme gelöst, die immer wieder in der Schulstraße entstehen. Weiter auf der Liste des Ortschaftsrates steht die Resterschließung weiterer drei Bauplätze im Wohnpark Wiesengrund. Hier sind inzwischen drei von acht Grundstücken verkauft worden.

Das Gremium äußerte in seiner Sitzung am Dienstag auch einige kleinere Wünsche; zum Beispiel eine Planungsrate für die Friedhofneugestaltung, die Instandsetzung des Fußweges ins Laibetal, die Wasserversorgung der Tretanlage oder neues Spielgerät auf dem Spielplatz im Kurpark.

Wie Ortsvorsteher Robert Wenz weiter informierte, ist die verwaiste Stelle in der Ortschaftsverwaltung seit 1. Oktober wieder besetzt. Die neue Mitarbeiterin wird aktuell in Gruol eingearbeitet und wird dann ab November die beiden Ortsverwaltungen in Bad Imnau und Owingen übernehmen. Hinweisschilder für das Bürgerzentrum und die örtlichen Gastronomiebetriebe, so informierte Wenz weiter, seien in Auftrag gegeben worden. Gewünscht wurde auch eine Beschriftung "Bürgerzentrum" in der Schulstraße 14.