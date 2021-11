2 Drei neue Ehrenmitglieder ernannte der Förderverein Jugendhaus Bad Imnau. Von links: Vorsitzender Julian Zuchowski, und die neuen Ehrenmitglieder Christian Straub, Melanie Schramm und Manuel Edelmann. Rechts: Vereinsvize Marcel Edelmann. Foto: Haid

Seit 35 Jahren gibt es den Förderverein Jugendhaus in Bad Imnau. Dafür gab es am Samstag bei einem Festakt in der örtlichen Mehrzweckhalle viele Glückwünsche.

Haigerloch-Bad Imnau. Als eine große Erfolgsgeschichte in der Haigerlocher Jugendarbeit würdigten sowohl Bürgermeister Heinrich Götz als auch Ortsvorsteher Robert Wenz das Wirken des Fördervereins Jugendhaus Bad Imnau. Dieser feierte am letzten Oktobersamstag sein 35-jährigen Bestehen mit zahlreichen geladenen Gästen.

Höhepunkt des Abends war die Ernennung langjähriger Aktiver zu Ehrenmitgliedern: Manuel Edelmann, Melanie Schramm und Christian Straub freuten sich über die hohe Auszeichnung für ihre langjährigen Verdienste in der Nachwuchsarbeit und erhielten neben Geschenkkörben auch die Ernennungsurkunden von Julian Zuchowski überreicht.

Vor 20 Jahren wurde in das neue Bad Imnauer Jugendhaus investiert. "Das hat sich aus heutiger Sicht sicherlich gelohnt", so der Fördervereinsvorsitzende Julian Zuchowski in seiner Laudatio. Er bedankte sich bei allen Mitwirkenden für diesen richtungs- und zukunftsweisenden Schritt und brachte seinen Stolz auf dieses Jubiläum zum Ausdruck. Dabei hob er den guten Zusammenhalt und die tolle Harmonie im Förderverein Jugendhaus hervor, der vor 24 Jahren offiziell zum Verein wurde.

In einer Powerpoint-Präsentation gab es dann einen Rückblick von Chris Kramer und Marcel Straub auf das Tun und Wirken der Jugendgruppe in den vergangenen fünf Jahren.

Glückwünsche der Ortschaftsverwaltung und des Ortschaftsrates überbrachte Ortsvorsteher Robert Wenz. Er erinnerte an die Anfänge der Imnauer Jugendarbeit im Jahre 1986, den späteren Umbau des ehemaligen Feuerwehrhauses in der Ortsmitte zum Jugendhaus und die Gründung des Fördervereins. Die damaligen Entscheidungen und Investitionen der Gemeinde, so Wenz weiter, hätten sich ohne Zweifel als richtig erwiesen. Die jährlich vom Förderverein veranstaltete Karibische Nacht sei inzwischen mit über 700 Besuchern zu einem echten Aushängeschild geworden.

Bürgermeister Heinrich Götz sprach von einer fantastischen Einrichtung für die Jugendlichen. Alle hätten über dreieinhalb Jahrzehnte an einem Strang gezogen. Das verdiene Lob, Respekt und Anerkennung. Götz hofft, dass diese tolle Erfolgsgeschichte noch lange weitergeschrieben wird. Die Ehrenmitglieder und Gründer Franz Pecho, Robert Wenz, Martin Haid und Florian Pfeffer berichteten danach humorvoll in einer Talkrunde über die Entstehung und die Anfangsjahre der Bad Imnauer Jugendarbeit. Eine Gaudi war auch das Tauziehen mit vier Teams. Danach war noch genügend Zeit zum Plaudern und geselligen Feiern, schließlich hatte man durch die Zeitumstellung eine Stunde mehr Zeit dafür. Der Festakt wurden vom Musikverein Bad Imnau mit schmissiger Blasmusik mitgestaltet.