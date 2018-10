Haigerloch Eine furioser Ritt in den Wilden Westen

Das Medley "Golden Western Songs" wurden von Pianist Bernhard Fechter mit einer gefühlvoll gespielten Passage eingeleitet Hier erklang das beliebte "Glory, Glory Hallelujah", und auf der Bühne wurden Whiskey und Zigarillos kredenzt. Nach dieser Glanzleistung forderte das Publikum eine Zugabe, die mit dem getragenen, sehnsüchtigen "Old Virginia" erfolgte.

Die "Wo/MenVoices" aus der Heuberg-Gemeinde Wehingen knüpften beim Lied "Der Weg zurück nach Hause" in Sachen Wehmut nahtlos an die Zugabe der Owinger an. Im "John-Denver-Medley" erklang natürlich dessen größter Hit "Country Roads" und Pianist Jörg Sommer durfte ebenfalls sein Können zeigen. Das Publikum schunkelte begeistert mit. Bei "Wanderin’ Star" wandelte einer der Wehinger Sänger mit tiefer Stimme auf Lee Marvins Spuren, und Tony Christies Hit "Amarillo" wurde in deutscher Sprache vorgetragen.

Nach einer Zugabe der Wehinger bot der Chor "Vocalis Pur" aus Gruol bei Johnny Cashs "Ring Of Fire" eine tänzerische Choreographie, und auch später beim peppigen "Cotton Fields" durfte man sich über eine interessante Einlage freuen. Das melancholische "Jolene" war vor allem interessant, als nur die Frauen den Text sangen und die Männer im Hintergrund einen warmen stimmlichen Klangteppich ausbreiteten. Die Zugabe des Gruoler Chores wurde mit einer famosen Geschicklichkeitseinlage mit Bechern angereichert.

Die Musikkapelle Owingen sorgte mit dem fünfteiligen "Dakota" für offene Münder. So wurden die Zuhörer Zeugen einer wilden Büffeljagd, galoppierten mit der Kapelle durch die Prärie oder rauchten mit Indianern die Friedenspfeife. Immer wieder beeindruckten die Musiker mit Soloeinlagen.

Nach "Csardas" erhielt vor allem Patrizia Lormes-Schreijäg für ihr filigranes Spiel auf der Geige tosenden Applaus, hier wurde sie von Musikern der Kapelle begleitet. Außerdem trumpfte das Orchester bei „"The Magnificent Seven" (Die glorreichen Sieben) vor allem in den bombastischen Passagen auf und arbeitete die Melodien des bekannten Westerns auf imposante Weise heraus. Als Zugabe erklang "Funky Afternoon".

Die "Owi-Line-Dancer" mit jüngeren wie älteren Akteuren zauberten zu "I’m From The Country" einen tollen Line-Dance auf die Bühne und durften diesen nach Zugabe-Rufen gleich nochmals zeigen.

Zum Schluss des Konzertbends enterten die Männer des Chores aus Wehingen und die Owinger Sänger gemeinsame die Bühne und boten unter dem Titel "I Walk The Line" gemeinsam mit gleich wohl kraft- wie gefühlvollen Stimmen die besten Hits von Johnny Cash dar. Von einigen Gastmusikern gab es Geburtstagsgeschenke, und Walter Heilig vom Chorverband Zollernalb überreichte dem Gesangverein Owingen eine Urkunde und einen Scheck. Zu essen gab es unter anderem Westernsteaks im Wecken, im "Saloon" wurde Whiskey serviert.