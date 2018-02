Haigerloch Eine eiskalte Machtübernahme

Vor der Zeremonie auf dem Dorfplatz marschierte die gesamte Narrenzunft, angeführt vom Scherenschleiferwagen und der Musikkapelle Bad Imnau, zum Dorfplatz, wo die Imnauer Fasnetsfigur "Amale" unter den Klängen der Musiker am schmucken Narrenbaum mit quadratischem Narrenbilderkranz aufgehängt wurde.

Danach forderte der Vize-Narrenvater Andreas Hochmann das Ortsoberhaupt auf, seine Rathausschlüssel herauszugeben, damit die Narren bis zum Aschermittwoch bei den Sitzungen in der Narrenhalle alles besser machen können.

Kritisch beleuchte Hochmann, dass das Landratsamt den Zeltaufbau für den Barbetrieb im Pausenhof beanstandete und für die Zukunft nicht mehr genehmige. Und dann auch dass noch: Als die Narren zur Fasnetsfeier in die örtliche Turnhalle weiterziehen wollte, streikte zu allem Übel der Traktor, welcher den Scherenschleiferkarren zog. Er sprang bei der Kälte nicht mehr an. In der Narrenhalle herrschte dann bei der ersten örtlichen Fasnetssitzung eine ausgelassene Stimmung zu den Klängen der Imnauer Musiker. Auch die Minigarde trat mit ihrem Gardetanz auf.