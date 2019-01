Haigerloch Einblicke in die Welt der lieben Kuh Lieselotte

Seit 2006 begeistern die Bilderbücher des Autors und Illustrators Alexander Steffensmeier aus Münster rund um die eigenwillige Kuh Lieselotte Kinder und ihre Eltern. Egal ob sie dem Postboten auflauert, in Urlaub fährt, einen Schatz sucht oder Geburtstag feiert, auf jeder Buchseite gibt es eine Vielzahl witziger Details von Lieselotte und ihren Freunden zu entdecken.

Die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen beim Regierungspräsidium Tübingen hat eine Ausstellung mit Originalen und Büchern des Illustrators Alexander Steffensmeier realisiert, die in Lieselottes Welt blicken lässt und einen Überblick über das Schaffen des Künstlers gibt. Die Ausstellung ist Teil der Lese- und Literaturförderung des Regierungspräsidiums Tübingen.

Alexander Steffensmeier wurde 1977 in Lippstadt geboren und wuchs in einem kleinen Dorf in Ostwestfalen auf. Sein Designstudium mit Schwerpunkt Illustration absolvierte er von 1998 an der Fachhochschule in Münster. 2004 machte er sein Diplom mit dem Bilderbuch "Lieselotte lauert", das 2006 im Fischer-Verlag erstmals veröffentlicht wurde.