Haigerloch Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk

Ortsvorsteher Hermann Heim freute sich, die Bäckerei in der Dorfgemeinschaft mit 18 Vereinen und zirka 1400 Einwohnern begrüßen zu dürfen. Für Trillfingen sei dies ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, so der Ortsvorsteher. In Rekordzeit, so Heim, sei der Ladenraum fertig gestellt worden. Baubeginn war laut ihm am 13. November.