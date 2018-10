Haigerloch Viele Hände trugen zum Gelingen bei

Bauingenieur Erwin Pfeffer sorgte für die Planung und die Erstellung eines Entwurfs. In der Gestaltung der Stationen nahm er die Gotikfenster der Friedhofskapelle auf. Danach wurden die Stelen der 14 Stationen in Auftrag gegeben. Die Gussbilder der Leidensgeschichte des Herrn, die von einem Kunstverlag aus der nordrhein-westfälischen Wallfahrtsstadt Kevelaer stammen, kamen hinter Panzerglas und Edelstahlrahmen. Die Stationskörper goss die Firma Schwörer Bausysteme aus Stahlbeton. Einen Wetterschutz bekamen die Stationen in Form von Dächlein aus Titanzink, welche der Owinger Schlosser Walter Ruff anfertigte. 14 Stettener Männern hoben schließlich die Fundamente aus und betonierten die Stelen nacheinander ein, nachdem sie Leander Epple mit einem Autokran jede Stele an die richtige Stelle gehoben hatte.

Die erste Station beginnt nahe der Friedhofskapelle, die letzte Station endet in der Nähe des Kreuzes, welches auf der Höhe des Stettener Lochen steht. Hier lädt eine Ruhebank mit Blick auf Stetten zum Verweilen ein.

Zwar finden seit der Einweihung des Kreuzweges vor 15 Jahren regelmäßig jeden Freitag ab 15 Uhr der Kreuzweg gebetet, die Zahl der Teilnehmer ging in den vergangenen Jahren aber zurück, was Pia Beiter und Marianne Beck bedauern. Umso mehr hoffen sie, dass wenigsten am heutigen Freitag einige Teilnehmer mehr kommen, um den Einweihungstag zu würdigen. Dies ist der größte Wunsch der beiden engagierten Frauen.

Der Kreuzweg wird auch am heutigen Freitag, 12. Oktober, ab 15 Uhr gebetet.