Haigerloch Ein Tischkickerturnier wäre nett

Nach ein paar lockeren Runden am Billardtisch und Tischkicker wurde gemeinsam gegrillt.

Anlass des Jugendforums war wie immer ein Austausch unter den Jugendhäusern darüber, was aktuell in den einzelnen Ortschaften geleistet wird. So lud Bad Imnau zum Beispiel zum bevorstehenden Bayrischen Abend ein, der am 2. Oktober stattfindet. Ebenso wurde über das Jugendhearing informiert und gesprochen, das im November stattfindet. Weiter auf dem Programm stand die Planung des Fußball- und Volleyballturniers im Jahr 2019. Hier wurden die Monate März und Oktober festgelegt.

Eine neue Idee der Jugendhäuser war, ein gemeinsames Tischkickerturnier zu organisieren. Ein Termin hierfür wird im nächsten Jugendforum festgelegt, welches im März dann im Jugendhaus Bad Imnau stattfinden wird.