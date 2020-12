Haigerloch Ein stets lebensbejahender Mensch

Nach dem Besuch der Volksschule trat Martin Pfeffer eine Lehre bei der Firma Kühl-Wahl in Balingen an. 1974 legte er schließlich die Prüfung als Kühlanlagenbauermeister ab. Er war der Erste, der in diesem Fach den Meister gemacht hat.

Mit dem Meisterbrief in der Tasche stieg Pfeffer in die Balinger Adler-Brauerei ein. Als diese in den 80er Jahren von der Haigerlocher Schlossbrauerei übernommen und die Bierherstellung in Balingen eingestellt worden war, wurde Martin Pfeffer ein echter "Zöhrlauter". Bis zu seinem Ruhestand kümmerte er sich um die Kühlanlagen in der Brauerei und im Außendienst um die Anlagen in den zahlreichen Gaststätten, welche die Schlossbrauerei damals belieferte oder besaß.