Haigerloch Ein Sport-Angebot, das auf älter werdende Menschen zugeschnitten ist

Haigerloch-Gruol/Geislingen-Erlaheim. Dies bot den Anlass zu einer kleinen Feier im Sportheim des SV Erlaheim. Mit einem Sektempfang startete die Zusammenkunft der Senioren aus Erlaheim, Binsdorf, Gruol und Haigerloch, die das Vereinheim bis auf den letzten Platz füllten, was die Übungsleiterin sehr erfreute. Die Bewirtung wurde durch ein Team des SV Erlaheim vorbildlich bewerkstelligt.

Musikalischer Begleiter dieses geselligen Nachmittags war Werner Fechter aus Bittelbronn mit seinem Akkordeon. Er überraschte Brigitte Gestrich mit einem Tusch. Nach ersten gemeinsam gesungenen Liedern – der Musikant hatte sein eigenes Liederheft mitgebracht – begann Brigitte Gestrich ihren kurzen Rückblick.

Am 12. Februar 2008 startete die erste Seniorengymnastik in Haigerloch mit zwölf Teilnehmern, heute sind es dort zwei Gruppen mit zusammen 29 Seniorensportlern. In Gruol folgte im März 2008 eine weitere Gruppe mit 13 Teilnehmern im Pfarrhaus und aktuell betreiben 27 Senioren im Gruoler Saalbau Gymnastik. Auch in Binsdorf etablierte sich im Januar 2009 eine Gruppe mit sieben Senioren. Da die Teilnehmerzahl aber leider nicht zunahm, erfolgte der Zusammenschluss mit Erlaheim, so dass in der gemeinsamen Halle mit zurzeit 21 Senioren Gymnastik betrieben wird.