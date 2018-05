Haigerloch Ein spannendes Stück Geschichte erleben

Franz Heller wird dazu spannende Geschichten und einige Anekdoten erzählen. Im Anschluss an die Atomkellerführung kann man mit dem selben Ticket auch das Städtische Kunstmuseum in der Ölmühle besuchen, wo die Ausstellung mit Bildern des international anerkannten Weildorfer Künstlers dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Außerdem ist auch ein Abstecher in das ehemalige katholische Pfarrhaus an der Schlosssteige möglich, wo die Besucher nicht nur wunderbare Bilder der Malerfamile Schüz erwarten, sondern auch eine jetzt gerade eröffnete Sonderausstellung zum 300. Geburtstags des berühmten Haigerlocher Baumeisters Christian Großbayer, der Kirchen im Umkreis von rund 50 Kilometer gestaltet hat. Treffpunkt zur Führung ist an der Kasse des Atomkellers.

Nähere Auskünfte erteilt auch das Kultur- und Tourismusbüro der Stadt Haigerloch, Telefon 07474/697-27, E-Mail: Tourist-Info@Haigerloch.de

TICKETS: Karten kosten 3 Euro (Schüler), 5 Euro (Erwachsene) und 10 Euro (Familien)