Haigerloch Ein prächtiges Werk aus der Barockzeit

Der 1679 in Böhmen geborene Zelenka ist ein Zeitgenosse des in Leipzig wirkenden Johann Sebastian Bach und stand zeitlebens in dessen Schatten. Er leitete von 1719 bis zu seinem Tod 1754 die königliche Kirchenmusik in Dresden. Zelenka gilt als der bedeutendste tschechische Barockkomponist.

Die Messe in D-dur ist eine prächtige Vertonung der kompletten fünfteiligen Mess-Ordinariums mit Soli, chor, Trompetenchor, Holzbläsern und Streichern.

Die ganze barocke Pracht wird bereits im Eingangssatz, dem Kyrie, mit Fugen und einem kanonischen Soloduett entfaltet. Auch im Gloria wechseln sich Tutti-Sätze mit konzertanten Soli ab. Das Gloria schließt mit einem strahlenden fugistischen Amen. Auch das Credo ist in einzelne Sätze aufgeteilt.