Haigerloch Ein paar neue Parkregelungen

Haigerloch. Und das führt leider oft zum Verdruss. Ärger scheint auch jetzt zum Teil wieder vorprogrammiert, als Bürgermeister Heinrich Götz am Donnerstag im Städtischen Ausschuss die verkehrsrechtlichen Anordnungen vorstellte, die Anfang Dezember festgelegt wurden.

Das Anbringen zusätzlicher Tempo-30-Schilder in der Unterstadt an den Einmündungen der Spital- oder Pfluggasse, um die Leute daran zu erinnern, dass sie hier langsam tun müssen, hält die Verkehrsbehörde für überflüssig, weil die Strecke zu kurz sei, als dass man vergessen könnte 30 fahren zu müssen.

Reklamiert wurde auch eine "Starenkasten-Attrappe" auf einem Privatgrundstück in der Unterstadt. So lange dieser "Fake-Blitzer" nicht entfernt sei, teilte der Bürgermeister weiter mit, werde das Landratsamt in diesem Bereich keine Geschwindigkeitskontrollen vornehmen.