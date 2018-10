Haigerloch Ein neues Gewerbegesetz veränderte alles

Handwerk hat goldenen Boden – auf wenn würde dieser alte Spruch besser passen als auf die Ehrsame Handwerkervereinigung Haigerloch? Jedes Jahr am Kirchweihmontag besinnt sie sich ihrer Wurzeln und trifft sich zum Jahrtag.

Ein solcher Brauch hat im Ländle heutzutage Seltenheitswert. Im näheren Umkreis gibt es außer in Haigerloch lediglich in Mengen eine Handwerkerzunft, die alljährlich einen Jahrtag feiert – allerdings immer am Fasnetsmontag und nicht wie die Haigerlocher im Herbst. Beide Zünfte verbindet seit 1984 eine enge Freundschaft.

1868 ist das Jahr, das wegweisend ist für die Geschichte der Ehrsamen Handwerkervereinigung Haigerloch. Man schrieb den 8. Juli 1868, als Wilhelm, König von Preußen, das preußische Gewerbegesetz erließ. Im Zuge einer immer stärkeren Industrialisierung Deutschlands brachte es die Gewerbefreiheit.