Haigerloch Ein netter Mann tritt aus den Tannen hervor

Am Nachmittag trafen sich Eltern, Geschwister und Großeltern am alten Sportplatz. Von dort aus begaben sie sich in Richtung Wald. Nicht lange und da kam der Nikolaus schon mit Stab, goldenem Buch und Gepäck zwischen den Tannen hervor.

Die Kinder trugen ihre auswendig gelernten Lieder und Gedichte vor, und auch die Eltern wurden vom Nikolaus gebeten, bei den bekannten Liedern mitzusingen.

Nachdem er in seinem goldenen Buch keine nennenswerten Vorfälle finden konnte, teilte er allen Kindern seine Gaben aus. Dann musste er auch schon weiter.