Haigerloch Ein Mann der vernunftorientierten und leisen Töne

Am 21. Juni 1949 war Friedbert Tausch in Göttelfingen bei Seewald zur Welt gekommen und dort zusammen mit drei Geschwistern auf dem elterlichen Hof aufgewachsen. Nach dem Abitur am Gymnasium in Altensteig absolvierte er ein Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule in Reutlingen.

Während dieser Zeit hatte er auch seine Ehefrau Ulrike kennengelernt, die er 1971 in Köngen bei Nürtingen heiratete. Das junge Paar kam 1972 nach Haigerloch, wo Friedbert Tausch zunächst an der Grund- und Hauptschule Haigerloch war, dort seine beiden Lehramtsprüfungen absolvierte und sich Zusatzqualifikationen als Techniklehrer und Kunsterzieher erwarb. Der Verstorbene war danach auch an den Grund- und Hauptschulen in Stetten und Gruol tätig, am längsten aber in Stetten. Im Juli 2012 wurde er im Kreise seiner Kollegen an der Werkrealschule Stetten in den Ruhestand verabschiedet.

Friedbert Tausch war nicht nur ein kunst- und musikaffiner Mensch, er hat sich auch auf mannigfaltige andere Weise in die Gemeinschaft eingebracht. Zuvorderst ist hier sein kommunalpolitisches Engagement zu nennen. Von 1980 bis zur Kommunalwahl 2009, also fast 30 Jahre lang hat er in den Reihen der Freien Wähler im Haigerlocher Gemeinderat über die Geschicke der Stadt mitbestimmt. Dazu kommt die selbe Zeitspanne als gewähltes und später als beratendes Mitglied im Ortschaftsrat Stetten (jeweils 15 Jahre).