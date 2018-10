Haigerloch Ein klingendes Weihnachtsgeschenk

Der Musikverein Stetten wird mit etwa 35 Musikern und Musikerinnen an beiden Konzerten jeweils das erste Drittel bestreiten, das zweite Drittel gehört dann dem 30-köpfigen Polizeiorchester. Die Stettener Musikverein wird auf jeden Fall seine Stärken ausspielen: Das sind Auftritte von Solisten und Gesangseinlagen. Und ganz zum Schluss tun sich beide Orchester zusammen und stimmen das "Steigerlied" an. Moderiert wird der Abend übrigens von Walter Mohl aus Balingen, für Essen und Getränke sowie am Sonntag Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Auch der Musikvereinvorsitzende Stefan Edele freut sich, darüber, dass das Jubiläumsjahr des Musikvereins Stetten (60 Jahr) mit so einem Höhepunkt endet. Nach der Ausrichtung des Stadtmusikfestes in Anfang Juni ist dieses Konzert die zweite besondere Veranstaltung seines Vereins.

Das Konzert am Samstag, 22. Dezember, beginnt um 19 Uhr, das Konzert am Sonntag, 23. Dezember, um 17 Uhr. Mit dem Einlass beginnt man bereits zwei Stunden vorher. Busse fahren im 25-Minuten-Takt zum Barbarasaal, Parkmöglichkeiten gibt es auf dem großflächigen Gelände der Salzverladestation an der Salinenstraße.

Karten für den "Treffpunkt Bergwerk" sind ab sofort im Vorverkauf in der Volksbankfiliale in Stetten und in der Sparkasse in Haigerloch erhältlich. Man kann sie auch über die Homepage des MV Stetten bestellen (www.mvstetten1958.de) und bekommt sie dann zugeschickt.

Auch über den Musikverlag Scherbacher sind Karten erhältlich, nach Bestellung kann man sie dort von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr abholen. Telefonisch erreichbar ist der Verlag über 07476/9 13 33-0 oder 0152/53 21 48 29.

TICKETPREISE: Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro und an der Abendkasse 24 Euro.