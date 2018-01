Haigerloch Ein Jahr mit vielen kniffligen Entscheidungen

Ortsvorsteher Otto Schneider rief sie nochmals in Erinnerung, als er in der Ortschaftsratsitzung am Donnerstag seinen Jahresrückblick hielt. Zu den Besonderheiten zählte er die Inbetriebnahme einer Druckerhöhungsanlage, die den Wasserdruck im Baugebiet Hirschen von 1,5 auf 4,5 bar erhöhte. Auch die Installation von 48 mit LED-Technik ausgerüsteten Straßenlampen in mehreren Ortsstraßen erwähnte er.

Nichts einzuwenden hatte das Gremium gegen einen neuen Schulnamen für die Grundschule Gruol/Stetten mit der Außenstelle in Owingen. Wiesentalschule soll sie künftig heißen.

Im Gegensatz dazu positionierte sich der Ortschaftsrat aus optischen Gründen klar gegen Windkraftnutzung auf der "Hohwacht" (Waldgebiet zwischen Stetten, Rangendingen und Grosselfingen).