Haigerloch Ein Fest, an dem Gott ein Zeichen großer Liebe gibt

Bei der Waldweihnacht in Trillfingen am zweiten Weihnachtsfeiertag versammelten sich vor allem junge Familien am Sitz der Weisheit. Angeleitet von Jürgen Beck und mit nötigen Abstand begleiteten Bläser und Bläserinnen des Posaunenchors die Feier. Sie spielten Lieder wie "Fröhlich soll mein Herze springen", "Lobt Gott ihr Christen alle gleich" sowie das "Tochter Zion" von Händel.

Kleine Lichtlein auf den Tischen, Fackeln und ein Feuer in der Feuerstelle sorgten für eine wunderbaren Atmosphäre in der dunklen, Nacht, in der kein Wölkchen den Mond verdeckte.

Hans-Paul Möller rief zu Beginn der Waldweihnacht dazu auf, Corona zwar nicht zu missachten, aber doch einmal für eine halbe Stunde zu vergessen, als er den Psalm 96 vortrug ("Singt wieder ein neues Lied...").

Weihnachten interpretierte er als Fest, an dem Gott "sich überflüssig" macht – und zwar in den Menschen. Das hört sich zunächst einmal etwas komisch an, ist aber nach Möllers Auffassung eine weit größere Leistung als unentbehrlich zu sein.

Sich überflüssig zu machen, heiß laut ihm, seine Arbeit getan zu haben. Das eigene Werk lebe fort, sei von anderen verinnerlicht ohne das man weiter etwas tun müsse. Wenn zum Beispiel ein Arzt oder Krankenschwester in diesen Zeiten nicht mehr gebraucht würden, also überflüssig seien, dann sei das doch ein Zeichen dafür, dass sie sich ganz ihrer Arbeit hingegeben haben und erfolgreich waren. Und deshalb sei "Sich überflüssig machen" ein Zeichen größter Liebe.

Nach dem "Vater unser" intonierte der Posaunenchor am Schluss "O du fröhliche". Laut Mitsingen ging zwar, nicht, aber hinter mancher Maske war durchaus ein leises Summen zu vernehmen.