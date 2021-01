Haigerloch Ein erfolgreicher Imagewechsel

Alte bildliche Darstellungen zeigen ihn als personifizierten Winter in recht bedrohlicher Gestalt; in Übergröße, mit grimmiger Miene und drohend erhobenem Besen, so wie auf einem Kupferstich von Daniel Chodowiecki.

Im 19. Jahrhundert veränderte sich allmählich die Einstellung zum Winter, der nicht mehr nur hart und entbehrungsreich erschien. So gehörten zu bildlichen Winterdarstellungen nun vermehrt Schlittenfahren, Schlittschuhlaufen und eben auch Schneemänner, die im Biedermeier zu einem beliebten Kinderbuch-Motiv wurden. Die Gestalt wurde kugeliger, das Aussehen freundlicher. Um 1900 erscheinen Schneemänner auch als Figuren für den Weihnachtsbaum.