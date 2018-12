Es gibt aber wohl auch ein ortsansässiges Schwarzstorch-Paar, das den Stettener Wald/Schwarzen Wald als Revierbestandteil nutzt oder genutzt hat. Sein Horst befindet sich offenbar in weniger als drei Kilometer Entfernung zum möglichen Standort der Windenergieanlagen (WEA), so dass laut Gfrörer-Expertise "ein unmittelbares Tötungsrisiko" vorliegt.

Auch der Wespenbussard benutzt die "Hohwacht" als Revier, wenn auch seine Flugaktivitäten in diesem Bereich nur "sporadisch" ausfielen und im Umkreis von vier Kilometern um mögliche WEA kein Horst gefunden wurde.

BI Gegenwind" sieht sich durch Gutachten bestätigt

Die Bürgerinitiative (BI) "Gegenwind Hohenzollern" hat das Gutachten mit großem Interesse aufgenommen und sieht sich in ihren eigenen Beobachtungen und Einschätzungen bestätigt. "Es freut uns zu sehen, dass die Hohwacht als ein wertvoller Naturraum bestätigt wird, der vielen seltenen Vögeln Heimat und Lebensraum bietet", so der BI-Vorsitzende Alexander Edele in einer gestrigen Pressemitteilung der Initiative. Alexander Siedler, einer der Gründer der BI, ist zufrieden damit, dass Stadt und Gemeinderat mit dem Erstellen eines eigenen Gutachtens "richtig reagiert" und nicht gewartet haben, bis "fragwürdige Gutachten von zwielichtigen Finanzinvestoren in Auftrag gegeben wurden."

Die Initiative äußert nun die Hoffnung, dass im "Dreikommuneneck" zwischen Haigerloch, Rangendingen und Grosselfingen vor dem Hintergrund des Artenschutzgutachtens "ein riesiger Windpark mit um die 15 bis 18 Windindustrieanlagen von mehr als 300 Metern Höhe verhindert werden kann."

Auch wenn die "Hohwacht" jetzt sicher scheine, wolle man aber wachsam bleiben und auch die Bürgerinitiative in Bitz/Winterlingen weiter unterstützen. "So lange die Auswirkungen der Windräder auf die Gesundheit von Mensch und Tier nicht richtig untersucht ist, kann man da nicht ruhig bleiben." so Alexander Siedler. Deshalb fordere die BI Gegenwind Hohenzollern nach wie vor eine bundesweite 10H-Regelung (siehe Info-Rubrik), so wie in Bayern.

Wie es nun weitergeht, soll der Gemeinderat am 18. Dezember beraten.