Haigerloch Ein Auftritt, der mit einem Hauch Wehmut verbunden ist

Denn diese ziehen bekanntlich im neuen Jahr ins Marienheim nach Hechingen um, das von der Stiftung St. Elisabeth extra dafür umgebaut wurde. Das Missionshaus in Haigerloch steht dann leer, die deutsche Provinzzentrale der Weißen Väter mit Sitz in Köln beabsichtigt das Gebäude zu verkaufen und hat die Immobilie bereits ausgeschrieben.

Als der Chor unter der Leitung von Mike Krell die bekannten Adventslieder und Weihnachtschöre anstimmte, klang deshalb auch etwas Wehmut mit. Auch in den Worten des Sängerbund-Vorsitzenden Roland Trojan, der sich für die Einsatz der Weißen Väter zur Unterstützung der pastoralen Arbeit in der Seelsorgeeinheit Eyachtal –­Haigerloch St. Anna bedankte. Trojan versprach aber, dass der Sängerbund an der Tradition festhalten wolle und dann eben ab dem nächsten Jahr die Weißen Väter in Hechingen besuche. Über solche Zusagen freuten sich die pensionierten Afrikamissionare natürlich sehr.

Auch im Altenpflegeheim St. Josef machte der Sängerbund seine Aufwartung und sang auf beiden Stockwerken des Hauses. Weil an diesem Nachmittag in St. Josef auch das monatliche "Café Schöne Aussichten" der Evangelischen Kirchengemeinde war, kamen mehr Gäste als sonst in den Genuss der Advents- und Weihnachtschöre.