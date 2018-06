Haigerloch Ehrungen

Die Verleihungsurkunde und Nadel in Bronze des Zollernalbkreises für zehnjährige Treue erhielten Moritz Volm (Owingen), Markus Stehle (Trillfingen), Mary Rose Selinka (Haigerloch), Fabian Rümke (Gruol) und David Fechter (Hart).

Die Verleihungsurkunde und Nadel in Silber des Zollernalbkreises für 20 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde an Daniel Winz, Andreas Bausinger und Thomas Schneider (alle Weildorf), Daniel Pfister (Bittelbronn) und Ralf Pfister (Gruol) ausgehändigt.

Das Ehrenzeichen in Silber samt Urkunde vom Land Baden-Württemberg erhielt für 25jährige Mitgliedschaft Martin Selinka (Haigerloch). Die Ehrungen nahm der Haigerlocher Gesamtwehrkommandant Robert Wenz gemeinsam mit dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Joachim Rebholz aus Balingen und Bürgermeister Heinrich Götz vor.