Haigerloch Edle Weine reifen in Holzfässern

In Breisach angekommen hatten die Ausflügler zwei Stunden Aufenthalt zur freien Verfügung, bevor es weiter nach Ihringen zum Mittagessen ins Gasthaus "Goldener Engel" ging.

Danach unternahm man eine kleine Wanderung zur Winzergenossenschaft in Ihringen. In von Traktoren gezogenen Planwagen wurde dort eine anderthalbstündige Rundfahrt durch die Weinberge gemacht. Dabei erzählte Horst Stiefel viel über die Entstehung und die Geschichte des Weinanbaus am Kaiserstuhl. Wieder zurück in der Winzergenossenschaft stand eine Kellereiführung mit Weinprobe auf der Tagesordnung.

Ein Mitarbeiter der Genossenschaft führte durch die Räume der Winzergenossenschaft. Der gesamte Gebäudekomplex ist unterkellert und so sind auf etwa der Größe von eineinhalb Fußballfeldern Holzweinfässer und Edelstahltanks aufgebaut. Während der Führung wurden edle Weinsorten präsentiert. Die Genossenschaft hat nach eigenen Angaben einen der größten, wenn nicht sogar den größten Holzfasskeller Deutschlands. Das Fassungsvermögen beläuft sich auf mehr als zehn Millionen Liter Wein.