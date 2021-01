Haigerloch Echte Narren tragen die Fasnet im Herzen

Ein ziemlicher Tiefschlag, doch was ein echter Owinger Narr ist, der lässt sich nicht so leicht aus der Bahn werfen und so beteiligten sich auch die "Aubenger" an der vielerorts ausgerufenen Challenge unter dem Motto "Christbäume zu Narrenbäumen" und schmückten vor den eigenen Haustüren Bäumchen mit bunten Bändern und Fasnetssymbolen. Ein besonders schönes Exemplar steht in einem Metallständer vor dem Haus der Familie von Nadine Weißhaar, Beisitzerin im Vereinsausschuss. Den Narrenbaum zieren das Owinger Ortswappen und ein rotes Herzen und mit dem dazu passenden Spruch "Fasnet im Herzen". Zum Aufstellen von Narrenbäumen gibt es auch viele kleine Video-Clips auf der Facebook-Seite des "Aubenger Narraverei". Auch in Gruol blieben die Fransenbutze, Feger, und Walpurga-Hexen nicht untätig. Sie verwandelten am Wochenende den großen Christbaum in der Ortsmitte kurzerhand in einen Narrenbaum und hängten Fasnetsbändel über den Straßen auf. "Damit die Fasnet wenigstens ein bisschen Einzug hält in Gruol", erklärt der frühere Vereinsvorsitzende Mathias Flaiz. Unter dem Baum hängt ein Schild mit aufmunternden Worten: "Corona hot g‘macht dia Fasnet hei, doch des soll gwies it s‘Ende sei. De nächschd Fasnet konnt, bleibat bis det na älle g‘sond!"

In Bad Imnau können die Scherenschleifer zwar ihr 50-jähriges Bestehen nicht feiern, aber dafür gibt es "Scherenschleiferjubiläumstüten" in drei Varianten mit "Ebbes für dr Duuscht, dr Honger, ebbes G‘schickt‘s und ebbes für‘d Stimmung". Der Narrensamen bekommt auch "ebbes zum Zeitvertreib ond zom Schlegga". Am Fasnetssamstag, 13. Feburar, planen die Imnauer Wasserköpfe zudem einem digitalen Zunftball, der um 19.33 Uhr beginnt.