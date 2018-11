Haigerloch Dritte Prüfungsstufe souverän gemeistert

Die Prüfung baut auf den vorhergehenden Stufen I und II aufgebaut. Neben feuerwehrtechnischen Themen wie einem Schaumangriff oder Fahrzeug- und Gerätekunde gehörten hier auch das Absolvieren eines Erste-Hilfe-Kurses, eine Projektarbeit sowie ein sportlicher Teil dazu.

In Sachen Erste Hilfe wurde in bewährter Weise mit dem DRK Haigerloch zusammengearbeitet, die Bereitschaftsleiterin Sabine Schlichthärle bot dazu extra einen Kurs für die Jugendlichen an. Als Projektarbeit wurde die jährliche Schrottsammlung in der Kernstadt von den Jugendlichen gewählt, was auch eine tatkräftige Mithilfe bei der Sammlung umfasste. Der sportliche Teil wurde mit der Teilnahme am Tischkickerturnier der Jugendfeuerwehr Bad Urach im Februar sowie beim Fußballturnier der Kreisjugenfeuerwehr Ende April erbracht.

So fand eine gut dreivierteljährige Vorbereitung bei der Abnahme durch Kreisjugendfeuerwehrwartin Monja Haas und ihre Stellvertreterin Stefanie Hohn ihren Höhepunkt. Die Projektarbeit wurde zunächst in einer Präsentation erläutert, ebenso die anderen Bausteine zur Jugendflamme III. Im praktischen Teil ging es um Fahrzeug- und Gerätekunde sowie einem erweiterten Löschangriff mit Schaum und mobilem Wasserwerfer.