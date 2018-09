Haigerloch Dringendste Schäden werden behoben

Haigerloch-Weildorf. Dort werden die Rasengräber knapp, so dass der Rat beschloss, das bestehende Rasengräberfeld zu erweitern. Es sollen zusätzlich eine Reihe Rasen-Einzelgräbern und zwei Reihen Rasen-Doppelgräber entstehen, so dass das Rasengräber-Feld künftig bis zum Weg reichen wird, wie Ortsvorsteher Markus Gauss die Räte informierte.

Auch für Urnengräber sei über kurz oder lang ein zweites Feld notwendig, während traditionelle Wahlgräber kaum noch nachgefragt würden. Nach Stelen oder anderen alternativen Bestattungsformen habe in Weildorf noch nie jemand gefragt, erklärte der Ortsvorsteher auf eine diesbezügliche Frage aus dem Gremium.

Gauss legte in die Sitzung die Ergebnisse der Kanalbefahrung vor, die die Stadt im Rahmen der Eigenkontrollverordnung in bisher vier Gemeinden – darunter auch in Weildorf – von der Firma Alba Süd aus Dunningen durchführen ließ. Sie hat sieben des etwa acht Kilometer langen Kanalnetzes in Weildorf mit der TV-Kamera befahren. Das Ostdorfer Ingenieurbüro Mauthe hat die Ergebnisse daraus klassifiziert.