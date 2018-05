Haigerloch Drei Festtage im Zeichen der Blasmusik

Haigerloch-Stetten. Die Vorbereitungen für das 43. Haigerlocher Stadtmusikfest sind nahezu abgeschlossen. Es findet hauptsächlich in der Glückaufhalle neben der ehemaligen Werkrealschule statt. Auftakt ist am Freitag, 8. Juni, um 19 Uhr mit dem Fassanstich. Der Musikverein Salmendingen wird diesen musikalisch umrahmen. Die junge Musikgruppe "Blowfeld" spielt ab etwa 21.30 Uhr für die Festbesucher in der Glückaufhalle auf.

Mit dem Jugend- und Seniorennachmittag werden die Festlichkeiten am Samstag, 9. Juni, ab 14 Uhr fortgesetzt. Mit ins Programm einbezogen ist der Stettener Kindergarten, der einige Vorführungen zum Besten geben wird. Drei Jugendkapellen aus dem Raum Haigerloch treten ebenfalls auf. Das für Kinder- und Senioren gedachte Nachmittag bestreiten die Jugendkapelle der Musikvereine Bad Imnau, Haigerloch, Hart und Trillfingen, die Jugendkapelle der Musikvereine Gruol, Weildorf, Bittelbronn, Wiesenstetten und Stetten und der Musik-Nachwuchs der Musikkapelle Owingen.

Ab 18 Uhr bietet der Musikverein Stetten den Gästen und Besuchern ein Handwerkervesper mit Happy Hour an. Ab 19 Uhr wird die Musikkapelle Penon aus Kurtasch (Südtirol) ein dreistündiges Unterhaltungsprogramm servieren. Die Südtiroler Musikkapelle ist nach 2014 bereits nun zum zweiten Mal in der Salzbergwerksgemeinde zu Gast. Der Abend wird mit einer zünftigen Party fortgesetzt. Den musikalischen Part hierzu wird "DJ C" liefern.