Haigerloch Drei Brände halten Stadt-Wehr in Atem

Dagegen freute er sich über einen guten Personalstand in der Kernstadtwehr. Zum 1. Januar 2018 hatte die Abteilung laut ihm 54 aktive Feuerwehrmänner und -frauen mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren. Darunter sind auch Mitglieder mit einer Doppelmitgliedschaft (gleichzeitige Zugehörigkeit zu einer anderen Haigerlocher Wehr). Den Übungsbesuch mit rund 70 Prozent bemängelte Kuner aber etwas. Der Kommandant gab als Ziel eine Quote von 75 Prozent aus. An drei gemeinsamen Übungen beteiligte sich die Abteilung Stadt, so in Weildorf, in Bittelbronn und an der Gesamtwehrübung in Owingen.