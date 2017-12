Haigerloch Die Vorfreude wächst jeden Tag

Neben einer Vielzahl von Marktständen ist auch ein weihnachtliches Programm mit Musik auf der Festbühne neben dem Nepomukbrunnen geboten. Außerdem wird der Nikolaus Geschenke an Kinder verteilen.

In diesem Zusammenhang teilt die Stadtverwaltung mit, dass von Samstag, 16. Dezember, von 8 Uhr bis einschließlich Sonntag, 17. Dezember, 21 Uhr die Haigerlocher Innenstadt für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist und sämtliche Fahrzeuge im öffentlichen Bereich – auch von den markierten Parkflächen – für diese Zeit entfernt werden müssen. Dies betrifft vor allem Anwohner in der Unterstadt. Als Parkmöglichkeiten stehen ihnen Flächen oberhalb des ehemaligen Gasthauses Löwen, auf dem Eisweiher (bei der früheren Tankstelle Haasis) oder beim Bahnhof zur Verfügung.

Marktbesucher können ihre Autos einseitig auf den Ausfallstraßen rund ums Städtle parken. Parkmöglichkeiten sind auch auf großen Parkplätzen (Schulzentrum, Schwimmbad) in der Oberstadt vorhanden. Für die Dauer des Marktes wird der Verkehr, der an Haigerloch vorbei will, in der bewährten Einbahnregelung rund um die Stadt geleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert