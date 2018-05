Haigerloch Die Stadt als Reparaturbetrieb

Haigerloch. Sowohl Susanne Schirmer, Leiterin der Grundschule in Gruol als auch Susanne Kienzle, seit November 2017 kommissarische Leiterin der Witthauschule in Haigerloch, machten sich in der Gemeinderatssitzung stark für die Implementierung von Schulsozialarbeit an den beiden Grundschulen sowie deren Außenstellen in Owingen und Trillfingen.

Susanne Schirmer: "Unsere Klientel hat sich verändert und damit ist auch der Bedarf an Schulsozialarbeit gegeben." Die Kinder, so erläuterte sie die Gründe, unterlägen heute hohen Belastungsfaktoren. Häufiger als früher komme es vor, dass ihre Eltern sich trennen. Oder sie leben von vorneherein bei alleinerziehenden Müttern. Oder es gebe Familien, die am Existenzminium entlang kämpfen und deshalb ihren Kindern "keine Entwicklung von Sozialkompetenz" zuteil werden lassen.

Dass der Wunsch der beiden Schulleiterinnen nicht unrealistisch ist, bestätigte Udo Bartsch vom Haus Nazareth aus Sigmaringen, das seit 2010 die Schulsozialarbeit in Haigerlocher betreibt. "Verbale und auch körperliche Angriffe an Grundschulen nehmen massiv zu", schilderte der Teamleiter die Situation.