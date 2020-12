Haigerloch Die Nachfolgerin arbeitet schon fleißig mit

Die neue Ladeninhaberin ist sehr dankbar, dass Marion Bürkle sich so viel Zeit genommen hat, sie einzuarbeiten, und sie auch noch im Januar begleiten wird. "Ich werde mein Bestes geben", verspricht sie ihren Kunden, und hofft auf Geduld, falls etwas nicht auf Anhieb klappen sollte.

Marion Bürkle ist froh, eine Nachfolgerin gefunden zu haben. Sie ist mit dem Schreib- und Spielwarengeschäft aufgewachsen, das ihre inzwischen verstorbene Mutter Hella Bürkle 1960 mitten im Städtle eröffnet hat. An gleicher Stelle hatte es bereits früher einen Schreib- und Spielwarenladen gegeben. 1987 hat Marion das elterliche Geschäft übernommen. Vor 15 Jahren zog sie damit in den Witthaupark um, da die Räume im Haus in der Oberstadtstraße zu klein waren für ein modernes Ladengeschäft und weil die unmittelbare Nähe zum Schulzentrum natürlich ein großer Vorteil ist.

Jetzt freut sich die 66-jährige Haigerlocherin nach einem langen Arbeitsleben darauf, Zeit für sich und ihre Familie, vor allem ihr Enkelkind, zu haben. Sie hofft, dass sie ihrem Hobby, dem Chorgesang, bald wieder nachgehen kann, und will auch viel Zeit mit Wandern verbringen.