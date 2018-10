Haigerloch Die Kunst des Umdenkens in der Unternehmensführung

Haigerloch. "Wenn Wirtschaft Kommune trifft, ist das durchaus eine Art Date, bei dem sich die Beteiligten kennenlernen", sagte Haigerlochs Bürgermeister Heinrich Götz. So ein "Date" fand am Mittwoch im Bürgerhaus in Haigerloch statt, als die Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen mit ihrem Veranstaltungsformat "Wirtschaft trifft Kommune" zu Gast war. Es sei ein wichtiges Anliegen der IHK, in den Kommunen präsent zu sein, erklärte IHK-Vertreterin Petra Brenner. Das Veranstaltungsformat "Wirtschaft trifft Kommune" gebe es in 54 der 66 Kommunen der Region Neckar-Alb.