Haigerloch Die Freude am Leben zeichnete ihn aus

Als Valentin Sauter 1970 im Alter von nur 56 Jahren starb, standen seine Söhne in der Verantwortung. Gemeinsam mit ihrer Mutter Hildegard ( † 1994) führten sie das seit 1953 in der Seehofstraße ansässige Fuhrunternehmen weiter.

Um in die Betriebsführung einsteigen zu können, musste Wolfgang Sauter eine kaufmännische Ausbildung im Speditions- und Güterverkehr absolvieren und eine Prüfung bei der Handwerkskammer Reutlingen ablegen.

Fünf Jahre vorher, am 13. Februar 1965, hatte er seine Frau Hildegard – Tochter von Johann und Ottilie Schneider aus Stetten – geheiratet. Dem Ehepaar wurden die Söhne Karl-Heinz und Jörg und Tochter Petra geschenkt. Hildegard Sauter arbeitete auch in der Buchhaltung der Firma mit. 1984 bezog das Ehepaar zudem ein neu gebautes Eigenheim im Baumgartenweg. 2015 durften sie die Goldene Hochzeit feiern.

Nachdem Wolfgang Sauter das Fuhrunternehmen 1984 offiziell übernommen hatte, gedieh es weiter und alsbald musste man sich Gedanken über einen neuen Standort für den wachsenden Fuhrpark machen. In Trillfingen waren die Möglichkeiten begrenzt und so fiel die Entscheidung, den Betrieb ins Gewerbegebiet nach Owingen zu verlagern, weil dieses verkehrgünstig an der B 463 liegt.

2001 war das neue Firmendomizil fertig und bald danach, im Jahr 2003, übergab Wolfgang Sauter die Verantwortung für das Unternehmen an seinen ältesten Sohn Karl-Heinz, der zusammen mit seiner Frau Ute das Unternehmen nunmehr in der dritten Generation leitet und es weiter ausbaute. Sauter Transporte beschäftigt heute mehr als 30 Vollzeit- und Aushilfskräfte und bewegt fast ein Dutzend Fahrzeuge. Das Leistungsspektrum wurde auf Betonteiletransport und Betonmischer ausgeweitet. Schwerpunkt der Firma ist aber nach wie vor die Schüttgutlieferung für den Straßenbau und diverse Mischanlagen. Bis er vor zwei Jahren gesundheitliche Probleme bekam, arbeitete Wolfgang Sauter in der Firma noch kräftig mit.

Der Verstorbene war aber nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern auch im Vereins- und kommunalen Leben engagiert. 35 Jahre war Wolfgang Sauter Mitglied in der Haigerlocher CDU. Von 1984 bis 1999 bestimmte er im Trillfinger Ortschaftsrat und von 1989 bis 1999 im Haigerlocher Gemeinderat über die Geschicke seine Heimatdorfes und die der Gesamtstadt mit.

Ehrenmitgliedschaften erwarb er sich im TSV und im Gesangverein, Mitglied war er im Schützenverein sowie bei den Ski- und Bergfreunden Haigerloch und natürlich im Trillfinger Gewerbeverein. Sein großes Hobby war das Motorradfahren.

Am heutigen Samstag ist um 9.30 Uhr eine Trauerfeier für Wolfgang Sauter in der Trillfinger Valentinskirche, die Urnenbeisetzung findet zu späterer Zeit im engsten Familienkreis statt.