Haigerloch Die dörfliche Tradition aufrecht erhalten

Gerd Klingler als Ortsvorsteher von Bittelbronn ist froh und dankbar, dass es zu dieser Lösung gekommen ist. Mit Alexandra Burkhardt habe man eine motivierte Nachfolgerin gefunden, betont er.

Herbert Kost war im Dezember im Ortschaftsrat altershalber aus seinem Amt verabschiedet worden. Er hatte 2001 die Aufgabe von seiner Frau Rita übernommen und war bis dieses Jahr fürs Backen im knapp 600 Einwohner zählenden Ort verantwortlich. In der Amtszeit des inzwischen 82-Jährigen wurden fast 23 800 Brote in der Bittelbronner Backküche gebacken.

Welche Arbeiten in einer Backküche anfallen und was alles zu beachten ist, darin hat Kost seine Nachfolgerin in den vergangenen Tagen und Wochen eingelernt.