Haigerloch Die Chemie zwischen Sängerinnen und Dirigentin stimmt

Die Kirchenchor-Vorsitzende Gerda Dick ging bei der Cäcilienfeier des Chores auf den Dirigentenwechsel ein, nachdem der bisherige Dirigent Friedrich Stifel nach 18 Jahren den Taktstock niederlegt hatte. Im Januar 2017 übernahm Annekathrin Fecker aus Steinhofen die 18 Sängerinnen. Die neue Dirigentin habe sich mit Bravour den Herausforderungen gestellt, so Gerda Dick.

Ein besonderer Tag sei für sie der 10. Januar 2017 gewesen, als sie zum ersten Mal den Taktstock schwang, sagte die junge Dirigentin in ihrem ersten Rückblick. Annekathrin Fecker lobte die nette Truppe für ihr Engagement. Allerdings wünscht sich die Dirigentin etwas mehr Pünktlichkeit. Den nun folgenden Auftritten sieht sie mit großer Freude entgegen. Wie dem Bericht von Chronistin Andrea Schmoll zu entnehmen war, kamen zu den acht Auftritten 37 Proben dazu. Sie erinnerte an die Auftritte an Ostern, Pfingsten, Fronleichnam, sowie das Patroziniumfest, bei dem die "Missa brevis in F" aufgeführt wurde. Gesanglich umrahmt wurden zudem der Gräberbesuch an Allerheiligen und die Wortgottesdienste.

Zur Geselligkeit trug der zweitägige Ausflug nach Freiburg bei. Den 70. Geburtstag von Vorsitzender Gerda Dick bereicherten die Sängerinnen mit einigen Liedern und überreichten ihr ein Gutschein für eine Reise. Pfarrer Dieter Mayer dankte dem Chor für seine Auftritte. Die "Chemie" innerhalb des Chores stimme, meinte Mayer im Hinblick auf die gute Zusammenarbeit mit der neuen Dirigentin.