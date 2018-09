Haigerloch Die Aufzucht von Fischen bestimmte sein ganzes Leben

Als Hans Belser jr. jung war, gab es so etwas wie eine Fischereischule noch gar nicht. Erst im Alter von 36 Jahren – im Jahre 1972 – packte ihn noch mal der Ehrgeiz und Hans Belser legte nach mehr als 20 Jahren in der Praxis die Prüfung zum Fischwirt ab. Ein Jahr später sattelte er die Meisterprüfung drauf. An der nordrhein-westfälischen Landesanstalt für Fischerei bestand er die Prüfung als Lehrgangsbester. Die Grundlagen waren also geschaffen, um den Betrieb vom Vater zu übernehmen. Jahre zuvor, am 12. August 1962, hatte Hans Belser jr. Josefa Bisinger, eine gebürtige Heiligenzimmernerin, geheiratet. Seine Frau verstarb bereits 2001. Aus der Ehe entstammen Tocher Berti (verheiratete Edbauer) und Sohn Hubert, der 2003 die Fischzucht übernahm und in vierter Generation weiterführt. Die Fischzucht Belser betreibt heute acht Teiche in Gruol und zehn in Heiligenzimmern und beliefert Fischereivereine und die Gastronomie in der Region mit Fischen.