Haigerloch "Die Alb macht etwas mit dir"

Die Landschaften und Ausblicke, die Höhlen, die Karstquellen, die zahlreichen Ruinen (so viele wie nirgendwo sonst in Deutschland) und schließlich die Kunstwerke, die der vor 40 000 Jahren eingewanderten Homo Sapiens hinterlassen hat, faszinieren den Buchtautor. Dem Rummel geht er aber eher aus dem Weg. Faltin liebt weniger bekannte Orte, ist oft zu "Unzeiten" unterwegs, wenn wenig los ist; auch bei Nebel, im Winter oder zu Sonnenaufgang. Die Magie der Bilder, die Thomas Faltin bei diesen Albgängen mit einer verhältnismäßig einfachen Kamera geschossen hat, rührt eher vom einfühlsamen Erfassen des Motivs und dem geduldigen Abwarten des richtigen Moments.

"Die Alb macht glücklich, sie verwandelt einen", so Faltins Credo am Schluss. Der Funke seiner Begeisterung sprang auch auf die Besucher über, was anhaltender Applaus bewies. Es war nicht verwunderlich, dass viele die Gelegenheit beim Schopfe packten und sich ihr eben erworbenes Exemplar des Bildbandes gleich an Ort und Stelle signieren ließen.

Weitere Informationen: Thomas Faltin: "Verborgene Schönheit. Die Schwäbische Alb", erschienen im Silberburg–Verlag, erhältlich im Buchhandel für 19,90 Euro. (ISBN: 978-3-8425-2040-0)