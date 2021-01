Haigerloch Der Winter zeigt seine beiden Gesichter

Bereits am Montagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, ist bei einem Verkehrsunfall am Seehof laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 23 000 Euro entstanden. Ein 18-Jähriger war kurz nach 15.30 Uhr mit einem VW Touran auf der K 7113 aus Richtung Trillfingen Richtung Seehof unterwegs und wollte an der Einmündung der Kreisstraße in die Landstraße 410 nach links in Richtung Rangendingen abbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi SQ5 eines gleichaltrigen Mannes. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.