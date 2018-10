Haigerloch Der rote VfB-Schal als Markenzeichen

Auch die gelegentlich im Urinal von Herrentoiletten liegenden schwarzen Mücken, die manchmal sogar in die Keramik eingebrannt sind, bewegten Birk sehr. Wieder richtete er die Frage an seine Zuhörer, wer die Mücken kenne? Viele Männerhände gingen in die Höhe. Die Steigerung sah Birk in den Fußballtoren, die die schwarze Mücken bei der letzen WM ersetzten. Und neu auf dem Sanitärmarkt, so Birk, seien Lenkräder am Urinal: "Da kannst du für 50 Cent auch noch Formel 1 fahren."

Der Tübinger Comedian erzählte auch witzige Geschichten von seinen Nachbarn oder verriet, was entflohene Amazonaspapageien in Freiheit anfangen und vieles mehr. Und natürlich streifte Klaus Birk die aktuellen Probleme und Themen, die die Landeshauptstädter bewegen. So erzählte er vom Trump-Tower der in Stuttgart gebaut werden sollte – leider machte dem Projekt die Route der Zugvögel einen Strich durch die Rechnung. Oder von Demonstranten in Weihnachtsbäumen.

Auf die dringende Aufforderung des begeisterten Publikums gab es noch eine Zugabe. Es war die Geschichte über "glückliches Wasser", passend zum Spielort, wie Klaus Birk meinte.