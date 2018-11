Haigerloch Der Herbstnebel täuscht, fürs Handwerk scheint die Sonne

Auf Baden-Württemberg heruntergebrochen beschäftige das Handwerk 792 000 Personen und bilde 48 000 junge Menschen aus. 18 Innungen seien in der Kreishandwerkerschaft vertreten.

"Die Handwerksbetriebe sind sehr gut ausgelastet", so Wannenmacher weiter. Die gute Konjunktur herrsche aber nicht in allen Berufszweigen. Für Preissteigerungen bei Bau-Ausschreibungen, betonte der Kreishandwerksmeister, seien oft nicht die Handwerker verantwortlich, sondern vielmehr unangemessene Anforderungen von Architekten und Behörden. Teilweise würden Leistungen, die eigentlich Architekten und Fachplaner erbringen müssten, auf die Handwerker abgewälzt, meinte er.

Positiv hob Wannenmacher die Ausbildung im deutschen Handwerk hervor. Sie sei einzigartig in Europa. Dies zeige auch die geringe Jugendarbeitslosigkeit.

Ein wichtiges Anliegen war ihm die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Ausbildung, denn die "Händearbeit" ist aus seiner Sicht genauso wertvoll und wichtig, wie die geistige Arbeit.

Als große Herausforderung für das Handwerk bezeichnete August Wannenmacher die Digitalisierung. Hier sollen die Handwerker mit dem Projekt "Dialog und Perspektive Handwerk 2025" unterstützt und fit für die Zukunft gemacht werden.

Als "Bremse" bezeichnete der Kreishandwerksmeister die Bürokratie. Hier forderte er praxisbezogene und handwerksgerechte Regelungen. Zum Schluss überreichte er den obligatorischen Altmeisterdank an Rolf Sidler.

Trillfingens Ortsvorsteher Hermann Heim hob in seinen Grußworten die vielen in Trillfingen vertretenen Handwerksmeister hervor, was die Gemeinde auszeichne. Nach dem Mittagessen im Schützenhaus nahm der Verein eine Betriebsbesichtigung bei der Bäckerei Sehne in Ehningen vor.