Haigerloch Der Erfolg ruht auf vielen Schultern

Bertram Schullian, der Vorsitzende des Fördervereins zeigte sich rundum zufrieden über Verlauf der drei Festtage. Sehr gut habe das Publikum die gebotenen Aktionen des Dorffestes angenommen. Herausragend war laut ihm der Besuch am Vatertag, ebenso am Samstag beim Spiel ohne Grenzen. Da war das Zelt zu seiner Freude bis lange in die Nacht hinein voll. Zufrieden war der Vorsitzende auch mit dem Besuch am Sonntag. Und auch das Wetter habe gehalten, so Schullian. Zum gelingen des Festes, hätten laut ihm wieder einmal die örtlichen Vereine wie auch die Bevölkerung beigetragen.