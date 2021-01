Haigerloch "Den Kreis des ewigen Suchens verlassen"

Unter dem Motto "Das Owingen der Zukunft", so Binder, habe man sich bereits vor drei Jahren zusammen mit der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH mit der Innenentwicklung im Dorf befasst und dabei sei eines der Ziele gewesen, Angebote für alle Generationen zu schaffen. Diese habe zur Gründung des Bürgervereins und des Jugendvereins geführt.

Der Brand des Pfarrhauses Anfang Januar 2018 habe die Suche nach neuen Räumlichkeiten für die Dorfjugend dann beschleunigt und mit der Schließung der Volksbankfiliale im März 2020 und dem anvisierten Verkauf des Gebäudes sei das Thema "auf diesen Punkt zugelaufen".

Es sei also als langfristige Entwicklung zu sehen und nicht als Sache, die "im stillen Kämmerlein durchgepeitscht" worden sei, betonte Karl-Heinz Binder. Man sei auch nicht auf "Konfrontation gebürstet" und wolle die Anlieger und deren Bedenken ernst nehmen, bekräftigte der Ortsvorsteher.

Das Dorfgemeinschaftshaus sei aber etwas, das in die Ortsmitte gehöre und zum Anlaufpunkt für alle Generationen werden solle. Es solle keine "Drogenhölle" oder "Müllmeile" werden, erklärte Binder, denn der dort entstehende Jugendtreff werde klaren Regeln unterworfen, auch was die Öffnungszeiten angehe. Er werde begleitet und solle auf Basis gegenseitiger Rücksichtnahme und des Verständnisses funktionieren.

Binders Aussagen fanden viel Unterstützung. "Es ist der ideale Standort für ein Jugendhaus", meinte Philipp Henne vom 2018 gegründeten Jugendverein und sprach damit für eine Reihe von Jugendlichen, die extra wegen dieses Themas in die Ortschaftsratssitzung gekommen waren. Er wies darauf hin, dass sich die Owinger Jugend seit dem Brand des Pfarrhauses in viele kleine Gruppen aufgeteilt habe und deshalb sei der Aufbau eines Jugendtreffs in der Volksbank eine Investition in die Zukunft. Robin Falk vom Haigerlocher Kinder- und Jugendbüro sagte stellvertretend für seine ebenfalls in der Sitzung anwesende Kollegin Laura Schilling und Schulsozialarbeiter Matthias Mühr Unterstützung beim Aufbau und Betrieb des Jugendtreffs zu.

Auch im Ortschaftsrat sah man mehr positive als negative Aspekte des Dorfgemeinschaftshaus-Konzeptes. "Das ist jetzt die Chance den Kreis des ewigen Suchens zu verlassen und eine gute Jugendarbeit hinzubekommen", meinte Richard Schumacher in Anbetracht schon einiger vergeblicher Anläufe auf der Suche nach einem geeigneten Platz für ein Jugendhaus.

Hans Volm vom Bürgerverein sah in der Nutzung des Bankgebäudes mehr Vorteile als im Neubau eines Jugendtreffs beim Rathaus. Für das, was man vorhabe, brauche man eine gewisse Fläche. Ein Neubau (80 Quadratmetern), ist er überzeugt, böte bei gleichen Kosten (150 000 Euro) viel weniger Raum. Es sei zwar ein ambitioniertes Projekt, aber man werde das schaffen. Selbstkritisch betrachtete er die augenscheinlich etwas unglücklich gelaufene Kommunikation mit den Nachbarn. Diese waren von der Vorstellung des Projektes in der Dezembersitzung des Owinger Ortschaftsrates überrascht worden. Volm: "Das hätten wir besser regeln müssen, dafür müssen wir uns entschuldigen."

Sowohl Binder als auch Volm machten sich anderntags im Gemeinderat stark für die Umsetzung der vom Ortschaftsrat und Bürgerverein abgesegneten Konzeptes. Vor allem was die Umsiedlung der örtlichen Fronmeisterei betrifft, blieb Bürgermeister Heinrich Götz aber skeptisch. Er plädierte im Namen der Stadtverwaltung in diesem Punkt für die Aufstellung eines Schiffscontainers bei der Eyachtalhalle, in dem man die Gerätschaften und Fahrzeuge des Fronmeisters unterbringt.

Am Ende ließ sich aber der Gemeinderat von den Argumenten aus Owingen überzeugen. Eine Mehrheit von 20 Gemeinderatsmitgliedern stimmte für den Aufbau eines Jugendtreffs in der Volksbank. Und weil es zwar nur neun Ja-Stimmen aber sehr viele Enthaltungen gab, soll auch der Fronmeister ins Lager neben der Bank umziehen. Ralf Heim brachte es auf den Punkt. Die Owinger hätten sich so viele Gedanken über die Sache gemacht, also sollte man sie auch unterstützen, meinte der CDU-Gemeinderat aus Trillfingen.

Nun muss der Bürgerverein in Verhandlungen mit der Volksbank treten, um das Gebäude auf eigene Rechnung zu kaufen. In welcher Form die Stadt nach der Gewährung von rund 150 000 Euro Zuschuss für den Aufbau des Jugendtreffs nachher dessen laufenden Betrieb unterstützt, soll zu einem späteren Zeitpunkt vertraglich geregelt werden. Bürgerverein und Ortschaftsrat denken an eine Beteiligung der Stadt an laufenden Kosten wie Strom und Heizung – so wie das auch in anderen Ortsteilen praktiziert wird.