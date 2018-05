Haigerloch Den Fledermäusen auf der Spur

Haigerloch. Der Nabu Haigerloch bietet am Mittwoch, 9. Mai, eine Fledermaus-Nacht für Familien an. Treffpunkt ist um 20 Uhr auf dem Parkplatz Ölmühle in Haigerloch. Fledermaus-Experte Jörg-An­dreas Reihle wird die Teilnehmer an verschiedene Stellen führen, an denn man die ungewöhnlichen Flugkünste dieser nachtaktiven Jäger beobachten kann. Mittels Detektoren werden auch die Jagd- und Orientierungsrufe der Flugsäuger hörbar gemacht. Das Mitbringen einer Taschenlampe sowie das Tragen schnakendichter Kleidung und festes Schuhwerk wird empfohlen. Bei Dauerregen entfällt die Veranstaltung.