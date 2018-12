Haigerloch Dem Gründervater zu Ehren

Im Anschluss an die heilige Messe in der Clemenskirche, zelebriert von Pfarrer Michael Storost, wurden in der anschließenden Zusammenkunft im Pfarrheim für 65 Jahre Eugen Schneider, für 60 Jahre Erich Maier, für 40 Jahre Anselm Schneider und für 25 Jahre Mitgliedschaft Hans Wiest mit den Worten von Adolph Kolping "Anfangen ist oft das Schwerste, aber Treubleiben das Beste" geehrt. Die vier Geehrten erhielten eine Urkunde vom Kolpingwerk Deutschland im schönen Holzrahmen und ein Weinpräsent. Neuaufnahmen standen dieses Mal auch auf dem Programm. Dietmar und Hannelore Schick gehören zukünftig auch zur Kolpingsfamilie Gruol.

Bei dieser Veranstaltung stellte der Kolpingvorsitzende Hans Wiest das weitere Winterprogramm vor. Am Sonntag, 30. Dezember, findet die traditionelle Winterwanderung der Familie mit anschließendem gemütlichem Beisammensein im Pfarrheim statt.

Einen Gesundheitsvortrag zum Thema "Mein krankes Knie" ist am Freitag, 18. Januar, vorgesehen. Am Samstag, 9. Februar wird zur Generalversammlung eingeladen. der in Bad Imnau lebende ehemaligen Rundfunkpfarrer Michel Broch wird am Freitag, 15. März, bei Kolping Gruol einen geistlichen Vortrag halten. Der traditionelle Ostereierverkauf im Saalbau Gruol ist auf Sonntag, 14. April, datiert. Die letzte Aktion des Winterprogrammes ist die Ostermontagswanderung am 22. April auf der Gemarkung Bad Imnau.