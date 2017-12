Haigerloch Debüt mit spanischem Temperament

Nach der Pause gab es für die zahlreichen Konzertbesucher neben toller Musik auch optischen Einfallsreichtum: Die Musiker traten mit roten Schärpen zum weißen Hemd, die Damen zusätzlich mit roten Blüten im Haar, auf. Mit "Spanish Flea", einer flotten Melodie, die zwar nicht unter diesem Namen, aber aus vielen Filmen und Fernsehserien bekannt ist, stiegen sie in den zweiten Konzertteil ein.

Wesentlich dramatischer wurde es, als die Kapelle bei "The Legend of Maracaibo" musikalisch eine Seeschlacht in Szene setzte: Die freudige Erwartung, die Ruhe vor dem Sturm, das Schlachtengetümmel schließlich das Ende mit Triumph, aber auch Verlust und Trauer: Ein Stück mit Gänsehautfaktor. Das traf auch auf das folgende musikalische Naturschauspiel "Montanas del Fuego", das die Feuerberge der Insel Lanzarote auf die Bühne malte. Hier überraschte Janine Fechter mit einem glänzenden Saxofon-Solo, das sie abseits der Bühne hinter einem rot angestrahlten Wandschirm spielte.

Dass sich ein Marsch mit Kastagnetten gehörig aufpeppen lässt, bewies die Kapelle beim "Spanischen Marsch".

Das Publikum verlangte nach einer Zugabe, und die gewährte die Stadtkapelle gern mit dem Ohrwurm "Eviva Espagna". Nachdem ein glücklicher Vorsitzender Robert Kuti allen Konzertbeteiligten gedankt hatte, gab es für den Heimweg als Tribut an die Jahreszeit noch "Felice Navidad" – Frohe Weihnacht.