Haigerloch Das Wort Ruhestand gehört nicht zu seinem Wortschatz

Der Stadtoberverwaltungsrat a.D. feiert den Ehrentag heute bei guter Gesundheit im Kreis seiner Familie. Geboren wurde er am 22. Juni 1943 in Ulm und zusammen mit zwei Brüdern wuchs er in Riedlingen auf.

1961 begann Wilfried Selinka eine Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst bei den Bürgermeisterämtern in Riedlingen, Ertingen und dem Landratsamt Ehingen/Donau. 1967 schloss er sein Studium an der Verwaltungshochschule in Haigerloch als Diplom-Verwaltungswirt (FH) ab.

Anschließend war der junge Gemeindeinspektor von 1967 bis 1969 in der Kämmerei der Stadt Riedlingen als Kassenverwalter tätig. 1967 heiratete Wilfried Selinka die aus Ehingen stammende Gertrud Blechler. Die beiden hatten sich in Riedlingen auf dem Rathaus kennen gelernt. Aus der Ehe stammen die Töchter Christiane und Ines sowie Sohn Martin, die in Bruchsal und Haigerloch Familien gründeten, zu denen heute fünf Enkelkinder gehören. Ein herber Verlust für ihn und seine Frau war jedoch der Tod von Tochter Ines, die im Alter von 41 Jahren nach schwerer Krankheit verstarb.