Haigerloch Das Schöne liegt oft vor der Haustür

Auf großes Interesse der Besucher am Stand stieß ein kleines Gewinnspiel, das die beiden Haigerlocher Touristikerinnen entworfen hatten. Aus Bildern der Museen waren kleine Ausschnitte entfernt worden, die wie in einem Puzzle wieder an den richtigen Platz gebracht werden mussten.

Wer das Puzzle richtig zusammensetzten konnte, durfte sich über eine Eintrittskarte für das Atomkeller-Museum oder für die Dauerausstellung "Spurensicherung – jüdische Geschichte in Hohenzollern" in der Ehemaligen Synagoge freuen.

Vor allem Tagesausflügler und Gruppen interessieren sich für Führungen durchs Atomkellermuseum oder auch für Stadtführungen. Diese können gleich nach der Messe über die Tourist-Information der Stadt gebucht werden. Aber auch für spontane Besucher bietet die Tourist-Info ab April wieder öffentliche Stadtführungen oder spezielle Themenführungen an. Die Führungen beginnen immer um 14 Uhr am Atomkellermuseum. Davor oder danach bieten sich Möglichkeiten für eine Stärkung in der Haigerloch Gastronomie.

Die CMT dauert noch bis Sonntagabend und ist am Wochenende jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet.